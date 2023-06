Range Rover Evoque má po faceliftu, změny najdete hlavně uvnitř

Co se vizuálních změn exteriéru týká, maska chladiče má nový vzor ve stylu sítě, který využívá tenké obdélníky místo nepravidelných šestiúhelníků. Na obou stranách masky chladiče jsou nové světlomety, které vypadají k nerozeznání od současného modelu, ale důležité je to, co je uvnitř.