Test Range Roveru: Do lesa i na operu

V roce 1969 bylo luxusní pojetí vozu do terénu skutečně něčím novým, vůz si ale zamilovala šlechta i dobrodruzi. Dnes na velkých SUV stojí všechny prémiové značky a Britové se tak mají co ohánět, aby zachovali jedinečnou atmosféru Range Roveru.

Range Rover pozná každý a bez váhání, což je v dnešní době unifikovaného designu, do kterého mluví nespočet předpisů, velkou výjimkou. Hranatá silueta s pozvolna snižující se střešní linií, dlouhý zadní převis a naopak celkem krátký ten přední - to jsou hlavní designové danosti Range Roveru podobně jako obdelníkový tvar masky nebo svislé zadní svítilny.

Nejvíce mě fascinuje bok auta, které je rovněž bez výstupků, a to nejen díky výsuvným klikám dveří, ale i okenním rámům. Škoda jen, že imitace postranního výdechu je podobně jako u předchozí generace umístěna na dveřích, kde ještě více do světa křičí, že se jedná o podvrh.

Typickým Range Roverem novinka zůstává i tradiční pozicí za volantem, který i díky nízkému prosklení připomíná kapitánský můstek, ze kterého máte výsostný pohled všemi směry. Zatímco konkurence se často i v tomto segmentu snaží „utopit“ řidiče v co nejnižší pozici, Land Rover na to jde opačně a ctí prvky původního modelu.

Auto tehdy zaklekne, div se nepostaví na zadní. To je rozdíl oproti například německým velkým SUV. Podvozek Range Roveru se nesnaží být jakkoli sportovní. Ne snad že byste měli při svižné jízdě pocit, že řídíte off-road z osmdesátých let, to vůbec ne. Auto i přes svou hmotnost umí velmi srdnatě držet stopu, než přejde do kontrolované nedotáčivosti a snese toho při rychlé jízdě spoustu.