Porsche představí příští hypersport nejdříve za 5 let

Fanoušci futuristického Porsche 918 Spyder si na nástupce, o kterém se už pár let hovoří, budou muset patrně počkat. A to pořádně dlouho, protože v krátkodobém i střednědobém plánu automobilky žádný elektrifikovaný, ale ani elektrický sportovní vůz vrcholné kategorie nefiguruje.

I když se dříve spekulovalo o tom, že nový hypersport Porsche by měl dorazit někdy v roce 2025 nebo 2026, ukazuje se, že to byly pouze optimistické odhady. Ostatně ani generální ředitel Porsche Oliver Blume se ve svých rozhovorech o žádném takovém voze nezmiňuje a web MotorTrend tvrdí, že na nový německý hypersport přijde až za zhruba pět let.