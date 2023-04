Porsche pracovalo na osmiválcovém boxeru, projekt byl nakonec ukončen

Nový pětilitrový plochý osmiválec se testoval na šasi modelu Cayman. Měl dosahovat maximálního výkonu v 9 000 otáčkách za minutu, přestože by byl přeplňován dvojicí turbodmychadel. Pohonné ústrojí mělo nabídnout výkon kolem 760 koní a točivý moment 1 000 Nm.

Marques hovořil o úžasném zvuku konceptu vybaveném manuální převodovkou. Bohužel se vůz nikdy nedostal do výroby, přestože byl testován na silnicích kolem vývojového centra Porsche ve Weissachu. „Pro tu chvíli to nebylo to pravé auto,“ řekl Marques s tím, že se automobilka nakonec rozhodla projekt uspat.