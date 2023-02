Opel pracuje na nástupci insignie

Výroba Opelu Insignia, posledního modelu značky stojícího na základech koncernu GM, skončila v roce 2022. Značka s bleskem ve znaku, stejně jako britský Vauxhall, tedy nemá ve své nabídce žádné auto vyšší střední třídy.

Do budoucna se to však má změnit. Britskému magazínu Auto Express to prozradil Mark Adams, šéfdesignér Vauxhallu. Z jeho slov vyplývá, že vůz už nebude tříprostorovým sedanem.

Foto: Opel Poslední Opel Insignia.

„Něčím insignii nahradíme, ale rozhodně to nebude sedan. Trh s velkými sedany se smršťuje. Pro značky, které operují ve vyšší části mainstreamu, jako je Vauxhall, nedávají smysl. Přemýšleli jsme nad tou pravou rovnováhou a věříme, že auto, které nahradí insignii, musí být atraktivní a ambiciózní. Musíme najít nový recept,“ cituje magazín Adamse.

Příští Opel Insignia má být crossoverem AutoMoto

Šéfdesignér zároveň připustil, že popularita SUV je obří a že na tuto poptávku Vauxhall odpoví. Přesto příští insignia nemusí být tradičním SUV, protože to s sebou nese kompromisy po stránkách hmotnosti a efektivity.

„Vidíme, že auta jsou čím dál vyšší a čím dál těžší, a to není dobré. Zákazníci chtějí vyšší pozici za volantem a pocit, že jsou chráněni. Trik do budoucna je v tom, jak to nabídnout zákazníkům, ovšem v balení, které je efektivní,“ vysvětluje Adams.

To by mohlo naznačovat, že se příští insignia nechá inspirovat auty jako Citroën C5 X. Ten kombinuje náznaky SUV s elegantní karoserií typu fastback. Mohla by i stát na stejné platformě, tedy poslední verzi základu zvaného EMP2. Ten by sdílela s Opelem Astra či třeba DS 4.

Foto: Citroën Citroën C5 X

Koncern Stellantis, do nějž patří kromě Opelu a Vauxhallu také Citroën, Peugeot, Fiat a několik amerických značek, však brzy začne představovat vozy na platformách z rodiny STLA, které jsou určeny výhradně pro elektromobily. Jako první ji dostane Peugeot e-3008, který se má představit v letošním roce.

Není tak vyloučeno, že příští insignia bude už stát na platformě z rodiny STLA, a tedy spalovací motory vůbec nedostane. Jak to dopadne ve skutečnosti, se musíme zatím nechat překvapit. Jak dlouho budeme čekat, je také ve hvězdách.