Nevidomý za volantem rallycrossového speciálu. Petr Haluška neřídil ostrou felicii naposledy

Že by nevidomý řídil auto, je představa poněkud kuriozní – a možná i trochu děsivá. Přesto to Petr Haluška dělá. Na to, jaký má handicap, docela často – a dokonce i za volanty závodních aut. Minulou sobotu si vyzkoušel rallycrossovou Škodu Felicia.