Nechávejte si auta déle, říká šéfka udržitelnosti u BMW

„Potřebujeme novou sadu dovedností v oblasti ojetých aut, a také potřebujeme vytvářet auta tak, aby se sedadlo dalo nahradit novým - pak to je starší auto, které ale působí jako nové. Může mít i pořád stejného majitele, který si tedy nekoupí nové auto, my jako BMW pořád máme obchodní model a společnost benefituje,“ pokračuje manažerka.

Dernaiová promluvila k publiku na panelové diskusi věnující se cirkulární ekonomice. Tento pojem ukrývá ideu, že společnost by měla opětovně používat a recyklovat co nejvíc, co to jde, a mít co nejméně odpadu.