Motoristé chtějí jízdní asistenty spíš než samočinné řízení, ukázal výzkum

Automobilky tyto funkce vyvíjejí a zavádějí v postupné snaze dostat se k plně samočinnému autu, které nepotřebuje volant ani pedály. Nemá tak řidiče, jen pasažéry, kteří musí věřit tomu, že je vůz doveze v pořádku do cíle.

Méně než polovina (48 %) má za to, že jízda kompletně v rukou počítače by byla bezpečnější než řízení řidičem-člověkem. 47 % lidí vyjádřilo zájem o auto s možností samočinného řízení a zvážilo by jeho pořízení.