Mercedes-AMG upravil C 63 S po vzoru F1, nová verze dostala šedou barvu a červenou linku

Mercedes-AMG oficiálně představil novou speciální verzi modelu C 63 S nazvanou „F1 Edition“. Auto by mělo vzdávat hold závodním vozům Mercedes, a to především díky speciálnímu laku.

Foto: Mercedes-AMG Mercedes-AMG C 63 S F1 Edition