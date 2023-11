Mazda MX-5 se do důchodu nechystá, nabídne několik speciálních edic

Mazda MX-5 čtvrté generace, interně označovaná ND, byla oficiálně představena v roce 2014, takže v příštím roce oslaví již 10 let. Do důchodu se však rozhodně nechystá, ba naopak. Do budoucna by se mohlo jednat o vůbec nejdéle vyráběnou verzi ikonického japonského roadsteru s vyhlášenými jízdními vlastnostmi.

V rozhovoru pro australský magazín CarsGuide to naznačil Shigeki Saito, manažer výrobního programu Mazda MX-5, podle kterého chce automobilka udržet model ND naživu tak dlouho, dokud to jen bude možné. Saito navíc naznačil, že premiéra nové generace MX-5 ještě nějakou chvíli nebude aktuálním tématem. „Nemáme žádný konkrétní časový rámec,“ uvedl Saito.

Foto: Mazda +18

Důvod, proč značka s novou generací příliš nespěchá, přitom může být celkem zřejmý. Nová generace MX-5 už se nevyhne elektrifikaci, která by však mohla představovat problém v tradičním důrazu na nízkou hmotnost. Značka si tak nejspíš počká na nové baterie, které budou menší a lehčí, než představí elektrifikovanou či elektrickou verzi MX-5.

Rozhodně to ale neznamená, že by si modelu v mezidobí nevšímala. Ostatně nedávno byla v Japonsku představena modernizovaná verze MX-5, interně označovaná jako ND3. Tím ale práce na roadsteru nekončí. Saito prozradil, že automobilka zvažuje několik cool speciálních edic, bližší informace k nim ale neposkytl.

Speciální edice nejsou v historii modelu MX-5 ničím výjimečným. Z nedávné minulosti můžeme připomenout například zářivě oranžovou MX-5 30th Anniversary Edition, v minulosti však automobilka slavila i 10, 20 nebo 25 let výroby, druhé generaci modelu v edici Mazdaspeed přidala přeplňování atd.

V případě čtvrté generace můžeme očekávat speciální model k výročí 10 let na trhu, který by mohl dorazit v roce 2014, deset let od premiéry, nebo v roce 2015, tedy deset let do zahájení prodejů. Úpravy modelu v rámci speciálních edic by přitom mohly mít mnoho podob.

„Rádi bychom udělali vše, co je v našich silách, abychom využili ND, protože si myslíme, že ND má velmi vysoký potenciál, a proto bychom rádi udělali maximum – cokoliv, co můžeme,“ uvedl Shigeki Saito.

MX-5 se nikdy nevzdáme, zní z Mazdy