MX-5 se nikdy nevzdáme, zní z Mazdy

„Jak zůstanete věrní konceptu toho, co auto znamená, a přenesete jej do nové generace technologií? To není rozhodnuto. Ale myslím, že by bylo fér říct, že MX-5 nikdy nezemře,“ uvedl Martijn ten Brink. „Myslím, že bude existovat navždy a bude muset jít s dobou. To je výzva, ale lidé v Mazdě jsou z tohoto modelu nadšení.“