Příští Mazda MX-5 má být aspoň trochu hybridní

Idea těžkého hybridního pohonu v malém a lehkonohém sporťáku je pro nejednoho fanouška řízení trochu kontroverzní. Přesto má příští generace Mazdy MX-5 mít hybridní techniku. Alespoň podle australského magazínu Which Car, který zprávu přináší s odvoláním na automobilku samotnou.

Automobilka nedávno na konci videoprezentace aktualizace střednědobého plánu poodhalila koncept s názvem Vision Study. Je to zatím jen počítačová vizualizace, ukazuje ale uzavřený sporťák, z nějž by si mohla příští MX-5 vzít inspiraci.

„MX-5 je ikona v nabídce Mazdy a její majitelé po celém světě očekávají hodně, takže s ní v budoucnu budeme pokračovat,“ nechal se slyšet Jasuhiro Aojama z automobilky. Také prozradil, že přijde na trh nejspíš někdy se začátkem platnosti emisní normy Euro 7, což ukazuje zhruba na rok 2025.

Evropská komise navrhla emisní normu Euro 7, auta má zdražit nejvýše o tisícikoruny AutoMoto

Ta bude mít na podobu MX-5 vliv, a to patrně ve formě nějaké elektrifikace - což ale může být mild hybrid. Podle Aojamy se bude automobilka snažit udržet hmotnost co nejníž, aby dostála filozofii MX-5 jakožto lehkého sporťáku. „Musíme najít nejvhodnější strategii pro budoucí MX-5, která by nezradila očekávání našich fanoušků,“ řekl.

„Asi budeme muset přemýšlet nad elektrifikací i zde, a pokud to tak bude, auto musí být lehké a musí mít ducha MX-5. Jak uspokojíme obě potřeby, musíme prozkoumat, zatím na to nemáme odpověď,“ nechal se slyšet Akira Tamatani, šéfdesignér značky.

Foto: Mazda Mazda Vision Study

Vyloučil ale použití řadového šestiválce s mild hybridním ústrojím, který se chystá do SUV CX-60. „S takovým motorem už by to nebyla MX-5. Vysokovýkonný sporťák? Vtipné. Přeju si, abych mohl takové auto postavit,“ odpověděl s úsměvem.

V minulosti se spekulovalo o tom, že by příští MX-5 mohla dostat čtyřválec SkyActiv-X, tedy motor se svíčkou řízeným kompresním zapalováním benzinu, který dnes pracuje v Mazdě 3.

Připustil, že onen bílý koncept poskytne inspiraci, ale nic víc. „Berte to prosím pouze jako obrázek. Je to zpráva. Chceme postavit takový typ auta, to je zpráva, kterou chceme sdělit. Ale zda přímo z toho vznikne produkční vůz, jsme se nerozhodli,“ říká.

Přece jen si lze z nových informací vzít dobré zprávy. Mazda MX-5 bude, s největší pravděpodobností nebude ryze elektrická, dokonce nejspíš bude velmi podobná té současné.