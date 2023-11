Majitelé starých škodovek mají potíže s úpravou na nový benzín

Podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václava Louly mohou motoristé do starých modelů tankovat 98 nebo 100oktanový benzín, kde alkohol není a je nahrazen etyl-terc-butyl-éterem.

Letité škodovky nejsou jediné vozy, jež potřebují kvůli E10 úpravu. Týká se to například i starších peugeotů. Na seznamu figurují také motocykly jako Kawasaki ER 6. Technický manažer firmy v Česku Jan Libra upozornil, že to platí až do roku výroby 2012.