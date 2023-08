Lamborghini chce poprvé vyrobit přes 10 tisíc aut za rok

Tržby Lamborghini narostly o 6,7 procenta na 1,42 miliardy dolarů. Od ledna do června automobilka prodala 5341 vozů, což je o 4,9 procenta více než ve stejném období loňského roku. Největším samostatným trhem byly Spojené státy, kam bylo dodáno 1625 vozů.

„Není to něco, čeho bychom byli povinni dosáhnout, ale je důležité ukázat, jaké je zdraví společnosti a jak velká je ochota (klientů) kupovat naše vozy,“ řekl Winkelmann k metě 10 000 prodaných aut.

Automobilka do roku 2027 investuje 1,9 miliardy eur do přechodu na hybridní a elektrické vozy, ale očekávají se i další investice. Modely vozů Lamborghini se spalovacím motorem jsou až do konce jejich výroby vyprodané, informovala automobilka na počátku července.