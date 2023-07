Lamborghini vyprodalo modely se spalovacími motory, následovat bude hybridní éra

Loni v červenci podnik oznámil, že investuje nejméně 1,8 miliardy eur (42,8 miliardy Kč) do modelové řady s hybridním pohonem, kterou hodlá uvést do roku 2024. Zahrnovat bude i plug-in hybridní urus. Další peníze chce investovat do uvedení plně elektrického modelu do konce desetiletí.