Konec aut se spalovacími motory zničí desetitisíce pracovních míst, obává se italská vláda

Salvini se staví rovněž proti plánované přísnější emisní normě Euro 7, která by měla v roce 2035 začít platit pro osobní automobily. Tento měsíc uvedl, že Itálie a její spojenci včetně České republiky mají dostatek sil na to, aby tuto normu zablokovali. Minulý týden osm členských zemí EU včetně Itálie a Česka zaslalo do Bruselu společný dokument, ve kterém připravovanou emisní normu Euro 7 silně kritizují a označují navrhovaná pravidla za nerealistická.