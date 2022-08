Kalifornie chce od roku 2035 jen auta na elektřinu či vodík

Požadavky se budou stupňovat ve fázích od roku 2026, odkdy třetina nově prodaných vozidel v Kalifornii má být bezemisních. Potrvá tedy 13 let, než budou plně účinné. Jejich splnění ale vyžaduje překonat mnoho problémů. Elektrická auta jsou nyní citelně dražší než vozidla se spalovacími motory. Nedostává se drahých kovů potřebných pro elektrické baterie. USA také mají malou výrobní kapacitu baterií. Za 13 let se ale toho může mnoho změnit, poznamenala AP.

Kalifornie s více než 40 miliony spotřebitelů je největším trhem ve Spojených státech a její normy ovlivňují výrobu v celé zemi. Koncern General Motors již v lednu 2021 oznámil záměr od roku 2035 nevyrábět automobily vypouštějící znečišťující emise. Krok Kalifornie přichází týden poté, co prezident Joe Biden podepsal zákon o rozsáhlých investicích do klimatu a zdravotnictví. Klimatický balíček pošle 369 miliard dolarů (8,9 bilionu korun) do obnovitelných zdrojů energie a na snížení emisí o 40 procent do roku 2030.