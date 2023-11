Jeep Wrangler může být od roku 2028 jen elektrický, dostane ale prodlužovač dojezdu

Celková investice by se měla během následujících let vyšplhat na částku 19 miliard dolarů a rozdělena bude mezi pět závodů, kde se vyrábějí modely značek Dodge, Jeep, Ram a Chrysler.

Jedním z nich by měl být i závod v Toledu, kde se vyrábí současná generace Jeepu Wrangler, označovaná JL. Model by se měl vyrábět až do roku 2028, přičemž v roce 2025 by měla proběhnout modernizace přinejmenším plug-in hybridního modelu Wrangler 4×e. Od roku 2028 by měla být zahájena výroba nové generace, označovaná J70, která má podle dosud zveřejněných informací nabízet dvě elektrické verze.