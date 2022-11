Jak se testuje bezpečnost škodovek? Reálné nárazy jsou drahé

Kde jsou největší rozdíly mezi novými auty a těmi starými dvacet, třicet, padesát let? Auta mají pořád čtyři kola a volant, ale oblasti, kde je posun asi největší, jsou dvě – světlomety a bezpečnost. A právě tou nás Škoda provedla u příležitosti 50 let bezpečnostních zkoušek mladoboleslavské automobilky.

K testování má automobilka polygon v Úhelnici nedaleko svého sídla v Mladé Boleslavi od roku 1996, ale testování podle evropských předpisů probíhá od května roku 1972. Dnešní pravidla a zkoušky, které v Evropě sdružuje organizace Euro NCAP (European New Car Assessment Programme, česky Evropský program hodnocení nových aut), jsou ale samozřejmě diametrálně odlišné a každých pár let procházejí aktualizací a doplněním.

Podle Ječného v těchto technologiích neproběhla aktuálně žádná revoluce, žádný průlom, což mě naplňuje obavami o to, jak se bude s novými auty během příštích pár let jezdit. Unie podle něj žádá u systému 10procentní chybovost – i to je hodně, představte si, že by byla třeba u bezpečnostního pásu desetiprocentní šance, že vám při nehodě nepomůže – a Škoda cílí na nulovou. I k těm deseti procentům ale mají podle Ječného některé automobilky hodně daleko, což ostatně video ukázalo.