Jahn: Trh, jako byl ruský, je těžké nahradit

Letošní čísla z prvního pololetí byla o něco optimističtější než ta loňská. Do června se prodalo 432 tisíc aut, tedy skoro o pětinu víc než vloni ve stejném období. Pak se ale zase začaly rušit směny kvůli povodním ve Slovinsku, které vyřadily z provozu dodavatele ozubených kol. Ani letos to tedy nevypadá, že by výroba měla výsledky z předcovidových let atakovat.