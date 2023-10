Upravená norma Euro 7 může prodloužit život Škodě Fabia

Nyní však Evropská komise pravděpodobně zmírní původní návrhy Euro 7 po zamítnutí ze strany několika zemí včetně Španělska, Itálie, Francie a České republiky, které tvrdily, že by výrobcům uložily značné náklady s malým přínosem pro životní prostředí a odklonily investice od kolektivního cíle totální elektrifikace.

Zellmer po oznámení méně přísných návrhů Euro 7 nyní označil budoucnost fabie za „realističtější“. Na otázku, zda by díky tomu mohla fabia se spalovacím motorem přežít, odpověděl: „Neřekl bych, že ji zachránili, ale myslím, že prodloužili její potenciální životní cyklus.“

„Ještě to musí být ratifikováno v legislativním procesu EU, takže nikdy neslavíme příliš brzy,“ dodal.

Šéf prodeje Škody Martin Jahn je ohledně přežití fabie optimistický: „Původní loňský návrh Evropské komise by zabil segment A0 v polovině roku 2025, což by podle mě byla škoda, protože je po těchto autech velká poptávka,“ uvedl pro Autocar.

„Pokud Evropský parlament schválí verzi, která se blíží tomu, co máme dnes na stole, pak můžeme pokračovat ve výrobě těchto vozů, což je podle mě správné řešení,“ řekl Jahn.

Škoda by mohla legálně pokračovat v prodeji čistě spalovací verze fabie až do roku 2035, kdy budou výrobci nuceni prodávat pouze elektromobily.

Zellmer řekl, že termín do roku 2035 je pro Škodu uchopitelný, „protože to, co jako výrobci automobilů potřebujeme, je pevný rámec, ve kterém můžeme pracovat, a rok 2035 je pro nás rámec, kterému se můžeme přizpůsobit a řídit naši transformaci tak, abychom spotřebitelům poskytli možnost volby,“ uvedl.