Formule 1 nikdy nebude elektrická, řekl šéf seriálu

Přechod seriálu formule 1 na syntetická paliva již přilákal do tohoto sportu nové výrobce, včetně Fordu a Audi. Porsche by také mohlo vstoupit do tohoto sportu v roce 2026, přestože jeho plánovaná dohoda s Red Bull Racing se loni rozpadla. Do sportu chtějí vstoupit také Andretti Autosport a General Motors.