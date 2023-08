Ford Mustang bude mít osmiválec, dokud to jen půjde

Ford Mustang a motor V8 jsou nerozlučně spojeny od začátku existence tohoto modelu v 60. letech minulého století. A taky to tak zůstane, věří automobilka Ford.

Vyplývá to ze slov globálního ředitele Ford Performance Motorsport Marka Rushbrooka, který se pro web CarSales nechal slyšet, že firma bude osmiválec vyrábět „dokud to jen půjde“. Globální brand manažer modelu Mustang Jim Owens zase webu Drive řekl, že Ford stále investuje do osmiválců pro své budoucí modely, i když rozbíhá masovou výrobu elektromobilů.