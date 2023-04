Do pětadvaceti žádní kamarádi v autě. Velká Británie bude projednávat nový zákon

Navrhovaný zákon, o kterém v minulých dnech jako první informoval deník The Times, by se měl týkat všech nových řidičů mladších 25 let. Zakazoval by jim přepravovat cestující, kteří jsou rovněž mladší 25 let, v období půl roku či roku od obdržení řidičského oprávnění. Změnu má zvážit britský ministr dopravy Richard Holden 16. května.