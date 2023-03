Dvě ferrari se v italské vilové čtvrti prolétla vzduchem. Nehodu zachytila kamera

Video pořízené bezpečnostní kamerou dotčeného obydlí v městečku Osimo ukazuje nejprve červený vůz, který se ukázal být modelem 296 GTB Assetto Fiorano, a o sekundu později modrý stroj, F12berlinetta, jak nedobrzdily před zatáčkou z důvodu očividně nepřiměřeně vysoké rychlosti, nadskočily na svahu a narazily do zídky, která podpírá zahradu.

Podle místního zpravodajského webu Corriere Adriatico , který o události také zpravuje, ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. Není známo, zda spolu řidiči závodili, ovšem podle webu se to z dostupných materiálů s největší pravděpodobností nepodaří prokázat, i kdyby tomu tak bylo.

‘Nederlander en Belg’ crashen op bizarre wijze met Ferrari’s tijdens vakantie in Italië https://t.co/ddKjycBxOx Twee mensen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Ancona. Hun toestand zou niet ernstig zijn, meldde Vivere Marche. pic.twitter.com/Ri7QWO8XHs

Ve vozech byli i pasažéři a všichni mohou hovořit o štěstí, že to skončilo „jen“ lehčími zraněními, která si však přesto vyžádala převoz dvou lidí – není známo, jestli to byli řidiči, či pasažéři – do nemocnice.