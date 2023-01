Řidičák na zkoušku: Od kdy platí a na koho se vztahuje?

Pohovor má za cíl získání a prohloubení znalostí o dopravních nehodách a o tom, jak jim předcházet - a to bez ohledu na to, zda řidič svým přestupkem nehodu způsobil, či nikoliv. Provádí ho psycholog s příslušnou akreditací a trvá 4 hodiny. Z toho hodinu tvoří teoretická příprava, dvě a půl hodiny jízda a půlhodinu zhodnocení.

Řidič následně dostane potvrzení a to musí do tří měsíců předložit obecnímu úřadu, který ho k absolvování vyzval. Pokud tak neučiní, přichází o řidičák do doby, než pohovor absolvuje. Na to ale má jen jeden rok; pokud to nestihne ani do té doby, musí znovu skládat zkoušku na řidičský průkaz.