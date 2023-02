Další dva případy „splašených“ vozů Tesla v Číně skončily vážnými nehodami

Záznam z pouličních kamer ukazuje, jak tesla skočila přes most a vysokou rychlostí pokračovala skrz křižovatku, dokud nenarazila do autobusu a zaparkovaného vozu. Podle místní policie prostě řidič jménem Čchien narazil svou teslou do dvou vozidel. Se zraněními byl převezen do nemocnice, zatímco jeho pasažér Čchen zemřel.