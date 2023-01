Designér Jozef Kabaň slaví 50. Dal škodovkám moderní tvář, nakreslil i nejrychlejší auto na světě

Do začátku roku 2017 vedl téměř deset let designérský tým ve Škodě Auto, aby pak během tří let rychle vystřídal další dvě značky, v nichž šéfoval návrhářům: BMW a Rolls-Royce. V roce 2020 se „ztracený syn“ vrátil a opět nastoupil do koncernu jako šéfdesignér značky Volkswagen. A základní tvář dal i elektrické novince mladoboleslavské škodovky, modelu Enyaq.