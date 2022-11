Dánové představují další supersport, nabídne megawatt výkonu

Do skupiny aut s megawattem výkonu - 1000 kW, tedy 1360 koní - vstupuje další značka. Dánské Zenvo představilo hypersport TSR-GT, který si však už koupit nemůžete.

Novinka vychází ze sportovního modelu TSR-S, který se představil v roce 2018 a byl podle výrobce tak blízko závodnímu autu, jak je to jen možné. Nabídl necelých 1200 koní a největším esem v rukávu bylo zadní křídlo, které se naklápělo i na strany.

Směrem k cestování se také změnil finální převod, vůz tak dokáže jet rychlostí až 424 km/h. Tam zasahuje omezovač, takže ve skutečnosti by se nejspíš mohl rozjet i o něco rychleji. Proč automobilka cítila nutnost rychlost takto limitovat, není vysvětleno. Můžeme jedině spekulovat o tom, že některá z komponent vozu - nejčastěji to bývají pneumatiky - by vyšší rychlost nezvládla.