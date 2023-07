Dacia zvažuje rozšíření nabídky do segmentu mikroaut

Rumunská automobilka Dacia již nabízí malý elektromobil v podobě modelu Spring. Podle britského webu Autocar však zvažuje, že do nabídky přidá ještě menší model.

Ten by měl být mikroautem, či snad spíš čtyřkolkou po vzoru Citroënu Ami, tedy autem „pro náctileté“ s omezenou rychlostí. Takový vůz by mohl být úzce zaměřený na pohyb v centrech měst.

Podle designového šéfa značky Davida Duranda je v tomto segmentu potenciál. Hromadná doprava totiž není dobrým řešením pro všechny, stejně jako jízdní kolo. Nepotvrdil však, že automobilka něco takového skutečně uvede na trh. „Zvažujeme všechno,“ řekl jen.

Nedávno ohlášená značka Mobilize, divize skupiny Renault věnující se městské mobilitě, má mezi svými nápady vozidlo jménem Duo, které vypadá jako přepracovaný Renault Twizy. Něco takového by mohlo sloužit jako dobrý základ pro podobný stroj značky Dacia.

Foto: Mobilize Mobilize Duo

Durand je přesvědčen, že by vlády evropských zemí mohly dělat více po stránce incentivy k nákupu co nejmenších aut. Po vzoru aut japonské třídy keidžidóša, známých jako „kei cars“, by taková vozidla mohla mít úlevy na daních či třeba parkovacích poplatcích, navrhuje.

Mikrovůz „oholený“ o ne úplně nutné prvky, jako je klimatizace, infotainmentový systém, pokročilé asistenční prvky nebo třeba posilovač řízení, by přitom k ethosu značky Dacia docela dobře seděl. Nabídl by individuální mobilitu za co nejnižší cenu, ovšem samozřejmě s určitými kompromisy.

Šéf prodejů a marketingu Dacie se nicméně vyjádřil ve smyslu, že značka nebude expandovat do všech možných segmentů. „Musíme vědět, kdy přestat. Neměli bychom mít třeba patnáct aut, to není to, kým jsme. Měli bychom se držet disciplíny,“ citují ho Britové.

Foto: Citroën Citroën Ami

Zmíněný Citroën Ami je dvoumístný, resp. v užitkové verzi Cargo jednomístný. Nabízí 5,4kWh baterii, na kterou ujede dle normy WLTP až 75 kilometrů. Nabíjení je možné jen střídavým proudem a trvá 4 hodiny, nejvyšší rychlost je omezena na 45 km/h.

Ve Francii začíná s cenou na 7990 eurech, tedy 189 tisících korun.