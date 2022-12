Citroën vyrobí další tisícovku My Ami Buggy, o mikroauto je ohromný zájem

Že o ni bude zájem, bylo nasnadě, ovšem ten zájem byl opravdu ohromující - vyprodáno bylo za 18 minut navzdory poměrně vysoké ceně 9790 eur, tedy asi 237 tisíc korun. My Ami Buggy se tedy vrací v další sérii, tentokrát však tisícikusové.

Jak a zda vůbec bude stroj zvenčí odlišný od již prodaných kousků, vyobrazených na fotografiích, zatím není známo. Určité rozdíly by ale byly vhodné, neboť pokud by vzniklo dalších tisíc totožných, majitelé těch prvních 50 by asi nebyli dvakrát nadšeni, když svůj vůz kupovali s vědomím, že půjde o vzácný sběratelský kousek.