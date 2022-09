Brzdové světlo i vpředu? Slovenský nápad může pomoci nejen chodcům

Když automobil brzdí, je to jednoznačně poznat pouze vzadu díky rozsvícení brzdových světel. Jsou ale situace, kdy by mohlo být užitečné, aby auto nějak dávalo znát brzdění i vpředu. Z tohoto nápadu vychází slovenský vynález předního brzdového světla zelené barvy.

Není úplně nový, prototyp přišel na svět už před nejméně pěti lety a proběhly také nějaké zkoušky v kontrolovaném prostředí. Nyní však podle slovenských médií začínají autoři systém zkoušet i v běžném silničním provozu. Testování bude probíhat po 9 měsíců do června 2023 v Trenčínském kraji a zapojí se do něj zhruba tři tisícovky vozidel, uvádí reportáž televize ta3.

Princip je jednoduchý - na přídi auta je namontována zeleně svítící LEDková lampa, která se rozsvítí spolu s brzdovými světly vzadu. Má to řadu výhod - chodec čekající na přechodu lépe vidí, že řidič zpomaluje, takže se může vydat na druhou stranu vozovky. Také řidič vpředu ve svém zpětném zrcátku vidí, že auto za ním brzdí.

Na druhou stranu, řidič může před přechodem brzdit i z jiného důvodu, než že vidí chodce a umožňuje mu přejití, zejména je-li přechod u křižovatky, zejména okružní. Chodec, skrytý v mrtvém úhlu vytvořeném A-sloupkem, by tak mohl vstoupit do vozovky, aniž by o něm řidič skutečně věděl.