BMW řady 8 se má stát čtyřdveřovým elektromobilem

Budoucnost BMW řady 8, které se vrátilo do nabídky značky v roce 2018 po téměř dvacetileté absenci, není příliš růžová - tedy, pokud nejste fanoušky čtyřdveřových elektromobilů. Informuje o tom web BMWBlog, který se specializuje na zprávy zevnitř této mnichovské automobilky.

Do příští generace „osmy“ totiž má přežít pouze GranCoupé, tedy elegantní čtyřdveřový sedan; kupé a kabrio nástupce dostat nemají. „Čtyřdvířko“ je údajně nejprodávanější typ.

Podle webu také navzdory tomu, že „osma“ zůstane u současné platformy CLAR, nedostane už konvenční pohonná ústrojí - má být jen elektromobilem. To by byl od BMW velmi odvážný krok, zejména když automobilka opakovaně říká, že konec aut se spalovacími motory by se neměl uspěchat.