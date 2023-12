BMW M se nechystá na downsizing spalovacích motorů, velké objemy chce držet co nejdéle

„My to tak nevidíme, protože chceme mít silný základní motor. Takže přechod na menší spalovací motory v kombinaci s většími bateriemi by pro nás nebyl tou správnou cestou,“ řekl van Meel pro CarExpert. „Pro nás pak bude krokem přejít hned na čistě elektrický pohon. A to vhodným způsobem.“

Pro divizi je totiž důležité, aby každý model překonal předchůdce. Elektrické BMW M3 by tak muselo být lepší než jeho současná generace. A ačkoliv elektrické vozy nabízí působivé výkony, pro BMW M je důležité, aby se jednalo o výkon udržitelný po co nejdelší dobu. Nikoliv po dobu 10 sekund nebo minuty.

„A co se týče Nordschleife na Nürburgringu, tak tam musí ujet jedno nebo dvě kola v plné rychlosti, jenže když s baterií pojedete řekněme přes 250 kilometrů v hodině, tak se stejně o moc dál nedostanete. Takže to je v současné době omezení,“ dodal van Meel.

Na otázku, zda mnichovskou sportovní divizi nějak ovlivnil přechod konkurenčního modelu Mercedes-AMG C63 od přeplňovaného motoru V8 na plug-in hybridní čtyřválec, van Meel odpověděl: „Samozřejmě se díváme na konkurenty. Ale to nemění naši strategii do budoucna. A naše strategie je zcela jasná. Jsme proslulí naším řadovým šestiválcem, který je ikonou, a také naše motory V8 jsou velmi oblíbené. Takže se u nich snažíme zůstat co nejdéle, včetně hybridních pohonů, a pak přejdeme na elektrický pohon, je to celkem jednoduché.“