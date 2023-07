BMW zvažuje simulaci převodovky pro elektromobily divize M

Divize M mnichovské automobilky BMW se dost možná přidá k značkám, které do svých elektromobilů budou nabízet simulaci klasické převodovky. Vyvíjí svůj první elektromobil a toto má být „kontroverzním prvkem“, u nějž by se mohlo inspirovat divizí N značky Hyundai, vyplývá ze slov Franka van Meela pro australský magazín Which Car.

Hyundai totiž do svého prvního ostrého elektromobilu, modelu Ioniq 5 N, zakomponovalo mimo jiné simulaci osmistupňové automatické převodovky. A to navzdory tomu, že elektromobily většinou nepotřebují více než jeden převod, jen výjimečně mají dva a o změně řidič vůbec neví.

„Líbí se mi způsob, jakým přemýšlejí,“ cituje magazín van Meela. „Nejsem si jistý, jestli potřebujete osm stupňů, ale je to jedním z řešení, protože když jezdíte po okruhu - u M vždy vycházíme ze závodění - nemáte čas se dívat na budíky, abyste věděli, jak rychle jedete,“ pokračoval manažer.

Hyundai představuje zběsilou verzi elektromobilu Ioniq 5. Má 650 koní i falešné stupně převodovky

„Děláte to tak, že víte, jaký máte kvalt a slyšíte a vnímáte motor, a také koutkem oka vidíte indikaci bodu k přeřazení, jak se blížíte maximálním otáčkám. Vlastně vždycky víte, že třeba máte zařazenu trojku. Není třeba se dívat dolů, a pokud to uděláte, dvě auta vás předjedou,“ vysvětluje dále van Meel.

„Potřebujete tedy tu zpětnou vazbu, protože když řídíte elektromobil s jediným převodem, který dělá nějaký zvuk napříč sedmi oktávami, nevíte jaké to jsou otáčky a jestli to znamená 145 km/h nebo co. To nebude fungovat, potřebujeme řešení,“ dodává s tím, že jedním z nich může být simulace převodů či nějaká akustická nebo vibrační zpětná vazba.

BMW už má v nabídce elektromobily ve verzích M Performance, např. i4 M50 nebo i5 M60, ale podle van Meela je elektromobil plnohodnotně od divize M, jako jsou dnes modely M3 či třeba XM, na vývoj složitější. Klíčové výzvy podle něj tkví v opakovatelnosti špičkových výkonů, řízení teploty baterie i elektromotorů a udržení hmotnosti tak nízko, jak to jen je možné.

Kdy můžeme takový vůz čekat? „Bude to ještě pár let trvat, než přijde, ale bude to v tomto desetiletí,“ uzavírá van Meel.