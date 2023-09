Příští BMW M3 má být zběsilým elektromobilem s megawattem výkonu

„Příští M3 bude elektrická,“ řekl novinářům Frank Weber, šéf vývoje BMW, a potvrdil, že bude stát na nové platformě NK – Neue Klasse. Dodal ale, že po určitou dobu bude tento ostrý elektromobil v nabídce po boku současné M3.

Elektrická M3 by se mohla objevit už v roce 2027 a mohla by mít až megawatt (1360 koní) kombinovaného výkonu, poskytovaného čtyřmi elektromotory. Díky inovativní řídicí jednotce, kterou BMW nazývá Heart of Joy (Srdce radosti) a která je klíčovou součástí aut založených na připravované platformě, by každé kolo dostávalo přesně správný díl výkonu podle potřeby.

„Umožní funkce jízdní dynamiky, které si zamilujete. Řada z vás chce ‚ultimativní řidičský stroj‘ – uvidíte funkce, které jsou šílené,“ cituje Webera britský web Autocar. Automobilka už dříve odhalila, že testuje prototypy elektromobilu se čtyřmi motory, základem však bylo šasi modelů i4 a M4.

Znovuobjevujeme sami sebe, říká BMW o konceptu Neue Klasse

„Chceme přijít s něčím, čím ukážeme, že Neue Klasse je velmi ambiciózní, ale tenhle vysokovýkonný model je něco daleko nad tím, na co jsou lidi dnes zvyklí. Nepřijde o mnoho později oproti odhalení Neue Klasse jako produktové řady (…), protože lidi chtějí to, co dokáže divize M udělat v budoucnu, i ve světě bateriových elektromobilů,“ pokračoval Weber.

Dodal, že „zákazníci M chtějí prostě to nejlepší a tu nejvyšší výkonnost, kterou mohou dostat“. Megawatt výkonu a možnost ovládat kola individuálně přebijí podle Webera jakýkoliv stesk po zvuku motoru.

Proč je debata o elektrickém M, když už existují verze i4 M50 nebo i7 M70? To nejsou ekvivalenty dnešních „plnotučných“ BMW M, nýbrž spíš verzí jako M440i. Skutečné elektrické M by mělo být lehčí a zaměřené na co nejlepší výkony, tedy méně univerzální.