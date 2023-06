Vzhled BMW bude čistší. Elektromobily ale nemají důvod vypadat jinak, říkají šéfdesignéři

„Myslíme si, že v naší práci musíme přidávat nové věci. Nemůžeme jen opakovat to, co máme. Někdy se musíme trochu odklonit a udělat něco nového. A to proto, že chceme mít úspěch taky za 10 let,“ říká van Hooydonk.

Auta, která jeho tým navrhuje nyní, přijdou na trh někdy v letech 2025 či 2026 a zůstanou na něm do roku 2033. „Když s autem prvně přijdete, lidé si nejsou jistí - někomu se to líbí, někomu ne. Ale pak při faceliftu se všichni shodnou a vydrží to až do konce životního cyklu, a snad i dál, když je z modelu ojetina,“ vysvětluje šéfdesignér a dodává, že pokud by se auto všem líbilo hned na začátku, nemuselo by tak hezky zestárnout.