Autonomní fordy by mohly samy trestat neplatiče. Firma získala patent

Zabavení auta člověku, který ho řádně nesplácí, není v USA ojedinělý krok. Dosud ovšem musí k autu přijet odtahovka, naložit ho a odvézt. Automobilka Ford nyní žádá o patent na systém, který by tu odtahovku z procesu odstranil, pokud by se mělo jednat o zabavení autonomního vozu.

Žádost zveřejnil americký patentový úřad koncem minulého měsíce. Jde v podstatě o to, že vůz pořízený na leasing by jeho řidiči začal znepříjemňovat život, kdyby se opozdil s měsíčními platbami.

Mělo by to začít věcmi jako nefunkčností navigace či tempomatu. Pokud by provozovatel dále neplatil, rádio by mohlo místo hudby přehrávat nepříjemný zvuk. Dále by vůz buď umožnil jízdu jen do obchodu nebo s dětmi do školy - kam pravidelně člověk jezdí do obchodu či vozí děti do školy, auta vybavená navigací vědí už dnes - či odmítl člověku přístup do vozu některé dny v týdnu.

A konečně by vůz mohl sám odjet od neplatícího provozovatele na odtahové parkoviště či k nejbližšímu prodejci značky, stojí v patentu. Pokud by provozovatel nějak bránil pohybu vozu, mohl by dokonce zavolat policii.

„Nemáme plány to uvést do provozu. Žádáme o patenty na nové vynálezy zcela běžně, ale neznamená to, že jsou součástí nových obchodních nebo produktových plánů,“ cituje americký web MLive, který zprávu přináší, mluvčího Fordu Wese Sherwooda.

Na jednu stranu to vypadá, že by to mohlo neplatiče přinutit se polepšit; koneckonců, využívat něco, za co má člověk platit, ovšem bez placení, si zasluhuje trest. Na druhou stranu by člověk jezdil v autě, nad nímž může mít kontrolu někdo jiný než on sám.

Ovšem, to může být pravda u jakéhokoliv autonomního vozu, a nejen autonomního. Opakované výzkumy a pokusy to jasně ukazují.

