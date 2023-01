Hackeři našli závažné nedostatky v zabezpečení aut

Trvalé připojení auta k internetu je už pár let běžnou věcí a může být velmi užitečné. Nabízí aktualizace softwaru auta bez nutnosti návštěvy servisu, data o hustotě dopravy v reálném čase nebo třeba možnost ovládání některých funkcí auta skrz smartphone.

Jenže skýtá také riziko, a to v případě, že výrobce nezabezpečí auto dostatečně proti případným útokům po celosvětové síti. Útočník se tak může dostat k vozidlu či k datům majitele. A právě takové problémy nedávno zjistila skupina tzv. etických hackerů pod vedením Sama Curryho.

Těmi mohou motoristé nahradit klasickou plechovou tabulku například v Kalifornii. Zrovna v případě firmy Reviver mohl útočník získat administrátorský přístup ke všem uživatelským účtům všech vozidel, která takovouto značku mají. Mimo jiné mohl sledovat polohu značky či zadat do systému, že je vozidlo s určitou značkou kradené, což by znamenalo nepříjemnou pozornost policie.

U aut samotných se možnosti pro útočníka vesměs opakovaly. Často to byla například možnost sledovat polohu auta v reálném čase, odemykat a zamykat vůz, startovat nebo vypínat motor, troubit nebo získávat osobní údaje majitelů, či dokonce změnit majitele vozu, což by právoplatnému majiteli znemožnilo do auta přístup.