Test Volkswagenu Touareg R: Zvláštní kombinace, uhlazený výsledek

Po designové stránce Touareg R zaujme ty, kteří nejsou velkými fanoušky chromu. Jakožto řada sportovně laděných aut doplňuje šedou barvu černými detaily včetně kol, což nesedne každému. Osobně bych to s černě lakovanými plasty tolik nepřeháněl, ve výsledku ale myslím, že mu to docela sluší.

To hlavní, čím touareg dokáže nalákat, však je interiér. Otvírám těžké dveře – samozřejmě mají servodovírání – a usedám do kůží čalouněné a ventilované sedačky, která pro nastoupení odjela o kus dozadu.

Výborná je i kvalita zpracování interiéru, třebaže Audi Q7 je pocitově ještě o kousek výš. Trochu mě však mrzí modré prošívání čalounění, protože to mě nutí zvolit modrou barvu ambientního osvětlení a linek v displejích, aby to hezky ladilo. Finální výtka může mířit k absenci bezdrátového Androidu Auto a nepříliš spolehlivé funkci kabelového připojení.

A také fakt, že když volím, co má dělat hybridní ústrojí, musím kombinovat fyzické tlačítko a displej. Tlačítkem vyvolám obrazovku jízdních režimů a v ní si pak můžu vybrat, zda chci jet na elektřinu, jako hybrid s udržováním nastaveného stavu baterie, nebo zda chci za jízdy baterii nabíjet a do jaké míry.

Příjemná je také docela dobrá vyváženost zatížení přední a zadní nápravy a fakt, že díky tomu navzdory číslu hmotnosti v technickém průkazu nepůsobí tak těžkopádně, jak by jednoho mohlo napadnout. Široké pneumatiky mají spoustu trakce ve všech směrech, ale na to, abych si skutečně užil nějaké klikaté okresky, je touareg přece jen příliš široký.

Taky dokáže vytáhnout auto docela vysoko, což by ve spojení s offroadovými jízdními režimy mohlo někomu vnuknout nápad s ním jezdit mimo asfalt. Myslím, že by to bez problémů zvládl, ale rozhodně by k tomu potřeboval jiné pneumatiky – s vyšší bočnicí a hrubším vzorkem.