Test BMW 230e Active Tourer: Ostrý hatchback na chůdách

Začněme ovšem od začátku. Vysoká „dvojka“ asi nikoho nenaláká vzhledem, ale ve správně zvolené barvě - to byla ta zelená na 223i mnohem spíš než tahle šedá, mimochodem - může vypadat docela k světu. Ano, má neskutečně velké ledvinky, ale to je dnes u BMW normou a spolu s nárazníkem patřícím M-paketu to nakonec není zas tak ošklivé auto.

Samozřejmě bych to mohl nechat v automatickém režimu, ale 230e zvládá i ustálenou jízdu po dálnici na elektřinu - maximálka je v takovém případě 140 km/h - a vůz sám tu elektřinu vždy upřednostňuje před benzínem. Takže když energii v baterii nechci neefektivně vyplýtvat na dálnici, nýbrž si ji uspořit do města, tenhle proces musím podstoupit.

Aspoň to ale jde ovládat, na rozdíl od rekuperačního brzdění elektromotorem při uvolnění plynového pedálu. To je vždy automatické, reagující na situaci před vozem, a nedá se dočasně deaktivovat klepnutím po plynovém pedálu, jako např. v octavii iV. Asi by se dalo na to zvyknout, jenže pokud je něco, na co si zvykat nechci, je to právě tohle.