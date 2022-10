Test Audi A8 L aneb Co je dnes možné udělat pro komfort zadních pasažérů

Zmodernizovaná vlajková loď Audi do redakční garáže dorazila v prodlouženém provedení se vším, co pro cestující na zadních sedadlech lze nakonfigurovat. Za volant se tak v tomhle autě nechce nikomu, a to i když je pod kapotou skvostný osmiválec.