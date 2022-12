Rychlý test Toyoty Yaris Hybrid GR Sport: Stejně dobrá, lépe přitom vypadá

Je proto Yaris GR Sport špatné auto? To zcela jistě ne, ostatně na takhle dobrém základu těžko postavit mizerný produkt. Jasně, háčky na tašky v kufru by se hodily, ale ve výsledku mě i navzdory nepoddajnosti podvozku tohle auto baví dost na to, abych se v něm několikrát jel projet jen tak. A to je, myslím, jasným vysvědčením.