Zimní procházka Hruboskalskem

Pískovcové skalní věže Hruboskalska leží v severovýchodní části chráněné krajinné oblasti Český ráj. Skalní město láká především rozmanitostí tvarů a forem, do nichž příroda díky poměrně malé odolnosti pískovce a stálému působení počasí postupem času přetvořila místní skály. Zvětráváním pískovců se vytvořily skalní brány, tunely, výklenky či převisy.

Mezi nejznámější skalní věže Hruboskalska patří Kapelník, který se nad strmé kaňony vypíná do výšky pětapadesát metrů. Neméně známé jsou Taktovka, Maják, Dračí zub či Dračí věž. Na skály je dobře vidět z vyhlídek, zvláště zajímavá je Janova vyhlídka, dále vyhlídkové místo U Lvíčka, vyhlídka Na Kapelu nebo Mariánská vyhlídka, odkud dohlédnete na Hrubou Skálu a v pozadí i na Trosky.

Valdštejn je nejstarším hradem Českého ráje a druhou nejstarší zpřístupněnou památkou u nás. Složitý komplex skalního hradu skrývá gotické zdivo, hluboká sklepení vysekaná do skály, barokní umělecká díla i romantické úpravy spojující středověk s 19. stoletím. Původní hrad byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů. Později byl obsazen husity i loupeživými rytíři a na konci 15. století byl zcela opuštěn.

Až si prohlédnete hrad Valdštejn, pokračujte dále po červené turistické značce kolem vyhlídek U Lvíčka a Na Kapelu do Bukoviny, kde si prohlédněte park plný starých vzácných stromů.

O 200 let později nechali Smiřičtí hrad na mohutných pískovcových skalách přestavět na renesanční zámek. Ten i s okolním panstvím získal od posledních členů rodu Smiřických Albrecht z Valdštejna, který jej přičlenil ke svému frýdlantskému vévodství. K další, tentokrát barokní úpravě došlo po požáru v roce 1710. V polovině 19. století byl zámek Hrubá Skála přestavěn do novogotického stylu a od století dvacátého slouží jako ubytování a základna pro výlety do okolních skal.