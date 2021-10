Zámek Šíleně smutné princezny nemá o romantická zákoutí nouzi

Pokud byste chtěli stejně tak jako princ Václav spadnout kvůli krásné princezně do rybníka, zajeďte se podívat do zámeckého parku v Blatné. Právě zde se točila tato známá hudební pohádka (část exteriérů rovněž na Slovensku v zámku v Bojnicích), jež dokáže potěšit i dnešní generaci legendárními filmovými scénami. Ve vězení, kam byl princ odveden, zamilovaně maloval ikonická srdce, v komnatách ronila slzy princezna a v zámecké zahradě tiše kuli pikle rádcové.

Renesanční zámek Blatná je vedle Švihova a Červené Lhoty jedním z nejzachovalejších vodních sídel v Čechách. Patří starému šlechtickému rodu Hildprandtů z Ottenhausenu, žijícímu v Čechách již od 17. století, kterému se navíc v roce 1990 navrátil jeho majetek. Majitelé na zámku dodnes žijí a bydlí v domě v zámeckém parku. První zmínky o zámku Blatné ovšem sahají až do roku 1235.

„Znám jednu starou zahradu, kde hedvábná je tráva, má vrátka na pět západů a mně se o ní zdává,“ zpívají výše uvedení protagonisté ve svém slavném duetu. Perlou Blatné je bezpochyby její anglický zámecký park, který opravdu stojí za vaši návštěvu. Dostanete se k němu průchodem přes nádvoří a malebný most.

Park vznikl v první polovině 19. století a může se chlubit rozlohou 42 hektarů. Veřejnosti je přístupný celoročně. Pokud se chcete cítit také jako princ s princeznou, zapůjčte si lodičku a střihněte si stejnou pohádkovou scénu. K vidění jsou zde také nádherné aleje letitých dubů, rybník se závoji vrbových větví a také pávi hlasitě vás vítající už po vstupu do zámku.

První, co vás však při návštěvě zámeckého parku uchvátí, jsou volně se pasoucí daňci skvrnití. Zvířata jsou na návštěvy zvyklá, a proto se od vás nechají nakrmit, pohladit, dokonce se vám může stát, že do vás občas i laškovně dloubnou. Pamlsky, kterými můžete daňky potěšit, naleznete hned u pokladny zámku. Při zpáteční cestě si nenechte určitě ujít posezení v místní kavárně na nádvoří, kde vám s láskou připraví nejen kávu, ale i zákusky z domácí výroby.

V prostorách zámku se můžete také zhlížet v kouzelném benátském zrcadle z 18. století, do kterého když se člověk podívá a nemá žádný těžký hřích, splní se mu jeho nejtajnější přání.

Pokud tedy budete mít cestu do jižních Čech, zastavte se v Blatné (cca 25 km od Strakonic), stojí to opravdu za to.