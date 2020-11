Zámek, pivovar, záhadnou malbu, náhrobek obětí krvavé vraždy - nejen to najdete v Čížové

Z let 1762-1763 pochází mohutná budova špitálu, nacházející se před vchodem do kostela, kde je i jedna z vyhlídkových plošin k jihu, kousek dál po vrstevnici pak je další.

Jako první na řadě byla roku 2014 kaple sv. Jana Křtitele. Právě zde byly nalezeny malby uhlem, ne sice z dob lovců mamutů, ale staré tak 200 let. Znalcům vrtá hlavou, jak se v sakrální stavbě objevila kresba koně, stejně, jako zda postava selky s hráběmi není spíš nějaký mimozemšťan. Asi by to chtělo poradit se s autorem Vzpomínek na budoucnost Erichem von Dänikenem, jistě by ho to zaujalo. Co však zaujme spekulace kolem záhady mnohé míjející návštěvníky Čížové, je v roce 2018 zahájený provoz malého pivovaru.