Vítkův hrádek opravují ze vstupného

Právu to potvrdil předseda Spolku přátel Vítkova hrádku Miroslav Kovačičín. „V letošním roce máme větší návštěvnost než v předchozím. Tím, že se utlumila epidemie, začalo chodit více lidí a pro nás to znamená i větší investice do oprav, protože je realizujeme především ze vstupného. Hodně nám pomáhá Přední Výtoň, ale nespoléháme se na dotace, jsme soběstační,“ konstatoval Kovačičín.