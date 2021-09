Vápencová romantika Solvayových lomů v srdci Českého krasu

Nebo zaparkovat u obce Bubovice a vydat se úvozovou cestou, popřípadě další o nějakých 500 metrů dál podle lesa. Všude jsou zaparkovaná auta, hlubšímu vjezdu na hranice krasové oblasti brání závory. Naštěstí. Na pokosených polích jsou složeny balíky slámy připravené na podestýlku a krmivo. Kolem cest se to černá kuličkami černého bezu, kapkovitými rudými plody šípku a vůbec - je tu krásně.

Z lesa se vynoří plošina s několika budovami, množstvím kolejí a také značně opotřebené techniky, místy to připomíná sběrný dvůr. Přišli jsme do zrušeného vápencového lomu, kde parta nadšenců provozuje řadu let skanzen s muzeem těžby a dopravy vápence.