V ruinách Starého Jičína lze přespat ve spacácích, kastelán nabízí strašidelné historky a opékání buřtů

Obec, které hrad patří, dělá, co může, pro jeho záchranu. A práce tady je na desítky let.

Počátky hradu vedou ke dřevěné tvrzi. Vysoký kopec předurčoval ochranu cesty Jantarové stezky do Polska, ztuhlá pryskyřice byla významnou obchodní komoditou. Propojovala naleziště na Baltu s Jadranem. Pod hradem vznikla tržní osada, kostel zasvětili svatému Václavovi, který byl i ochranitelem státní hranice. Kostel původně gotický byl později upravován renesančně a barokně.

Po další kolonizaci území se rozšířil i počet osad, Starý Jičín se stal jejich centrem. Hrad se připomíná roku 1240, jeho protipólem při vstupu do Moravské brány je Helfštýn.

Osadu získal do držení Arnold z Huckeswagenu působící v družině Přemysla Otakara I. Poté majetek získávají páni z Kravař. Majitelé se měnili, hrad se pokoušeli dobýt husité i Poláci, objekt několikrát zachvátil požár. Nejvýznamnějším rodem byli Žerotínové, kteří si v Novém Jičíně postavili pohodlný zámek, nyní je v něm muzeum.

O panství přišel rod za třicetileté války, to se na hradě střídají válčící strany. Boje ho zle zdecimovaly, od té doby chátral, pevnost tohoto typu už nebyla k ničemu.

Nakonec panství získali Seilernové, ale hrad je nezajímal, takže chátrání pokračovalo. Počátkem 20. století sice hrabě Deym začal s konzervací, ale moc to nepomohlo. Zachovala se část hradeb severního předhradí, zbytky dělové bašty a parkánové hradby, zdi paláce a část okrouhlé věže.

Určitě stojí za to sem vystoupat, dalekohledy vám hezké okolí přiblíží.

Ze Starého Jičína není daleko do zámku v Kuníně, nádherně zrekonstruovaná a sbírkově velmi zajímavá památka, do Štramberka, trochu dál do Příbora a na Hukvaldy. A úplně nejblíž je Nový Jičín s historickým jádrem, město, které rozhodně nevynechejte.