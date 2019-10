Unikátní kamélie z Rájce dostanou více místa

Původním domovem těchto exotických rostlin jsou Filipíny. Do Rájce míří za jejich prohlídkou tisíce turistů. Některé druhy kamélií vypěstovali tamní zahradníci.

Jejich tým léta vede Evžen Kopecký. Roky se marně snažil získat peníze na rozšíření skleníků, tedy v podstatě jejich původní obnovu. Nedařilo se mu, přestože upozorňoval na to, že kamélie potřebují více prostoru. Uspěl až před časem. Do odchodu do důchodu mu nyní zbývá pouhý rok. Jeho velkým přáním je vše stihnout a předat svému nástupci skleníky již s rozšířenou částí. A tak nejenže pečuje o květiny, ale zároveň omítá, kope a renovuje.